За полгода орловские работодатели 270 раз нарушали сроки выплаты зарплат

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:56:29+03:00

В нескольких случаях ситуация дошла до возбуждения уголовных дел

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Во вторник, 4 августа, в прокуратуре Орловской области состоялось заседание коллегии по итогам работы в первом полугодье 2020 года. В центре внимания ведовства оказалось соблюдение орловцами федерального законодательства.

По озвученным данным, в этой сфере за полгода было выявлено свыше 11 600 нарушений. При этом большая из них связана с несоблюдением социальных прав граждан. В частности, на своевременную заработную плату.

Всего орловские работодатели 270 раз задерживали или выплачивали не в полном объеме зарплату своим сотрудникам. Общая сумма оказалась немаленькой. После вмешательства прокуратуры долги в размере 43,8 млн рублей вернули 1023 работникам.

- По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности из-за неисполнения трудовых обязательств привлечено 78 должностных лиц и возбуждено 2 уголовных дела. Прокурор Владислав Малкин обратил внимание на необходимость принимать исчерпывающий комплекс мер к восстановлению трудовых прав граждан и привлечению виновных к ответственности, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU