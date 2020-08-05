2020-08-05T10:18:03+03:00
Общество

В День города Орла в усиленном режиме несут службу спасатели

Особое внимание уделят безопасности в местах запуска праздничного фейерверка
Ольга СУПОНЕВА
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В День города Орла в усиленном режиме несут службу спасателиВ День города Орла в усиленном режиме несут службу спасателиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Сегодня Орле празднует День города. В связи с этим в усиленном режиме несут службу спасатели. Особое внимание уделят противопожарной безопасности в местах запуска праздничного фейерверка.

Организован сбор и оценка окружающий обстановки во время празднования, наготове пожарные, аварийно-спасательный отряд, организовано патрулирование водоемов.

- На особый контроль взяты традиционные места отдыха населения на природе, садово-дачные товарищества и другие территории, подверженные рискам возникновения чрезвычайных ситуаций. Выполняются все профилактические мероприятия, приняты первичные меры по защите населенных пунктов и проведена профилактическая работа с населением, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На случай чрезвычайных ситуаций отработан план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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