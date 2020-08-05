Под Орлом едва не сгорела «Лада»
Во вторник, 4 августа, в селе Становой Колодезь в Орловском районе произошел пожар. Огонь вспыхнул в автомобиле «Лада Гранта».
Информация о происшествии поступила на телефон службы спасения вечером в 17.34. На место выехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Им удалось сбить пламя и не допустить его распространения на весь салон автомобиля.
- В результате пожара в машине выгорело переднее пассажирское сиденье и обшивка потолка. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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