2020-08-05T09:50:44+03:00
Происшествия

Под Орлом едва не сгорела «Лада»

Огонь вспыхнул внутри автомобиля
Наталья Меркулова
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Под Орлом едва не сгорела «Лада»Под Орлом едва не сгорела «Лада»Фото: Архив "КП"
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Во вторник, 4 августа, в селе Становой Колодезь в Орловском районе произошел пожар. Огонь вспыхнул в автомобиле «Лада Гранта».

Информация о происшествии поступила на телефон службы спасения вечером в 17.34. На место выехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Им удалось сбить пламя и не допустить его распространения на весь салон автомобиля.

- В результате пожара в машине выгорело переднее пассажирское сиденье и обшивка потолка. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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