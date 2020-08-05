Орел празднует День города
Сегодня Орел празднует День города. Областной столице исполнилось 454 года, празднуется 5 августа и еще одна не менее важная дата - 77 годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса праздник пройдет нетипично: без привычного размаха и гуляний. Пока массовые мероприятия под запретом, мы предлагаем полюбоваться фотоснимками Орла из архива "Комсомолки".
Наш город прекрасен в любое время года
и в любую погоду.
Орел хранит богатое историческое и культурное наследие. Но главное, чем он богат - это живущие здесь люди.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
С праздником, любимый город!
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU