5 Авг. 2020 2020-08-05T09:57:26+03:00

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Сегодня Орел празднует День города. Областной столице исполнилось 454 года, празднуется 5 августа и еще одна не менее важная дата - 77 годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса праздник пройдет нетипично: без привычного размаха и гуляний. Пока массовые мероприятия под запретом, мы предлагаем полюбоваться фотоснимками Орла из архива "Комсомолки".

Наш город прекрасен в любое время года

и в любую погоду.

Орел хранит богатое историческое и культурное наследие. Но главное, чем он богат - это живущие здесь люди.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С праздником, любимый город!

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU