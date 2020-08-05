2020-08-05T09:41:06+03:00
Происшествия

На Кромском шоссе в Орле столкнулись «КАМАЗ», «Тойота» и «ВАЗ»

Один из водителей получил травмы
Наталья Меркулова
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На Кромском шоссе столкнулись «КАМАЗ», «Тойота» и «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции Орловской области.На Кромском шоссе столкнулись «КАМАЗ», «Тойота» и «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции Орловской области.
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Во вторник, 4 августа, на Кромском шоссе столкнулись сразу три автомобиля. Инцидент произошел утром в 8:15.

25-летний водитель «ВАЗа», ехавший в сторону Бетонного переулка, в районе дома №23 врезался в ехавшую впереди, в попутном направлении «Тойоту». Затем уже иномарка по инерции продолжила путь и врезалась в «КАМАЗ», который выезжал сбоку, с прилегающей территории.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения. Не госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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