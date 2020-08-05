У жителя Орловской области его же гость украл дорогой телевизор

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:33:05+03:00

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Житель Орловской области остался без телевизора, позвав к себе знакомого. Гость вынес из жилища дорогую технику.

Инцидент произошел в Мценском районе. В полицию с заявлением о краже пришел местный мужчина. Он рассказал, что из его дома пропал телевизор. И также рассказал, что у него гостил его 51-летний безработный знакомый. Оперативники взялись за установление всех деталей случившегося, вскоре им удалось выяснить как было совершено преступление.

Оказалось, что пока жилья ненадолго его покинул, гость прихватил телевизор стоимостью 37 тысяч рублей и был таков. Отрицать свою вину мужчина не стал. Украденную технику у него изъяли.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU