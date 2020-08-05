Орловские водолазы очищают Орлик от мусора

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:26:15+03:00

Деревья, бутылки, автомобильные шины и многое другое извлекли возле Детского парка

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Вчера, 4 августа, водолазы подводного клуба «Орел» устроили генеральную уборку на Орлике. Активисты работали в районе Ленинского (в народе – Александровского) моста, а также возле Детского парка.

Водолазы извлекли со дна реки целые залежи древесного мусора, пластика, автомобильных шин и прочих бытовых отходов. За экологическую помощь городу водолазов лично поблагодарил глава администрации Орла Александр Муромский.

- Эта экологическая акция — не первая на счету подводного клуба «Орел». Так, в минувшие выходные водолазы и приглашенные ими активные жители на добровольных началах очищали от древесных завалов реку Цон, - рассказали «КП» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU