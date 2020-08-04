4 Авг. 2020 2020-08-04T17:12:34+03:00

В День города в Орле внесут изменения в движение транспорта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На ряде улиц запретят парковку, а по некоторым и вовсе нельзя будет проехать

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Завтра, 5 августа, в День празднованию 77-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, в организации движения транспорта произойдут временные изменения. На ряде улиц запретят парковку, а по некоторым и вовсе нельзя будет проехать.

Так, с 00.00 до 22.30 часов будет действовать запрет на парковку на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской) в Советском районе города. Кроме того, с 8.30 до 10.00 и с 17.00 до 18.30 здесь перекроют движение.

В Железнодорожном районе улицах Пушкина, Московской и площади Мира парковку запретят с 00.00 ночи до 12 часов дня.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, движение машин по Карачевской улице (от 1-й Посадской до Гостиной), Гостиной (от Карачевской до Гагарина), Комсомольской (от 1-й Посадской до Красного моста), Московской (от Красного моста до пересечения с улицей Революции), ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского) и площади Мира будет запрещено с 9.30 до 11.00.

Временные неудобства связаны с проведением митингов и ряда других праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU