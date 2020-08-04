На орловской дороге под колесами "ВАЗа" погиб пешеход
На орловской дороге под колесами "ВАЗа" погиб пешеход. ДТП с трагическим исходом случилось в Колпнянском районе.
Подробности аварии озвучили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Все случилось утром понедельника 3 августа. Примерно в половине одиннадцатого часа 53-летний водитель ехал за рулем отечественной легковушки по дороге Колпна-Теменское со стороны села Ярище в направлении районного центра поселка Колпна. По проезжей части шел 39-летний мужчина, как поясняют в ГИБДД двигался он по дороге при удовлетворительном состоянии обочины. "Двенадцатая" сбила его.
Пешехода доставили в районную больницу, однако спасти его жизнь не удалось. От травм мужчина скончался.
Позднее в больницу за медицинской помощью обратился и пассажир "Двенадцатой" - 16-летний парень.
ИСТОЧНИК KP.RU
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