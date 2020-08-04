2020-08-04T11:27:02+03:00
Происшествия

На орловской дороге под колесами "ВАЗа" погиб пешеход

ДТП с трагическим исходом случилось в Колпнянском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Пешеход шел по проезжей части и оказался под колесами "Двенадцатой"Пешеход шел по проезжей части и оказался под колесами "Двенадцатой"Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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На орловской дороге под колесами "ВАЗа" погиб пешеход. ДТП с трагическим исходом случилось в Колпнянском районе.

Подробности аварии озвучили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Все случилось утром понедельника 3 августа. Примерно в половине одиннадцатого часа 53-летний водитель ехал за рулем отечественной легковушки по дороге Колпна-Теменское со стороны села Ярище в направлении районного центра поселка Колпна. По проезжей части шел 39-летний мужчина, как поясняют в ГИБДД двигался он по дороге при удовлетворительном состоянии обочины. "Двенадцатая" сбила его.

Пешехода доставили в районную больницу, однако спасти его жизнь не удалось. От травм мужчина скончался.

Позднее в больницу за медицинской помощью обратился и пассажир "Двенадцатой" - 16-летний парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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