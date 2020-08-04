2020-08-04T10:32:12+03:00
Спорт

В Орле заложили капсулу под фундамент будущего футбольного манежа

Участие в событии приняли тренер Юрий Семин и известный советский футболист Николай Долгов [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орле заложена капсула под строительство будущего футбольного манежа. Участие в торжественной церемонии приняли именитый тренер Юрий Семин и известный футболист, чемпион СССР в составе ЦСКА Николай Долгов.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Событие состоялось накануне, 3 августа. Строить манеж будут в рамках национального проекта "Демография", а точнее его региональной программы "Спорт - норма жизни". Спортивное сооружение расположится на стадионе им. Ленина. Обойдется стройка в 450 миллионов рублей, большую часть из этой суммы выделил федеральный центр.

Проект манежа

Проект манежа

По планам, работа начнется в 2021 году, а откроется манеж в 2023.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- После закладки капсулы почетные гости посетили теннисные корты, ознакомились с работами по реконструкции крытого теннисного корта под объект капитального строительства «Многофункциональный спортивный комплекс», побывали на искусственном футбольном поле и пообщались и юными футболистами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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