В Орле водитель внедорожника сбил пенсионерку на пешеходном переходе
В Орле водитель на внедорожнике сбил пенсионерку, переходившую дорогу по зебре. Пожилая женщина с травмами госпитализирована.
Авария произошла в понедельник, 3 августа, в Советском районе города. Примерно в половине седьмого вечера 38-летний водитель ехал за рулем иномарки "Hyundai Tucson" по Полесской улице. На регулируемом перекрестке он стал поворачивать на Лескова и в районе дома №10 сбил 70-летнюю женщину-пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зафиксировали 21 дорожно-транспортное происшествие. Пять из них - с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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