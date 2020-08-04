В Орле водитель внедорожника сбил пенсионерку на пешеходном переходе

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:03:51+03:00

Пожилая женщина-пешеход оказалась в больнице Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Пожилая женщина с травмами на больничной койке

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В Орле водитель на внедорожнике сбил пенсионерку, переходившую дорогу по зебре. Пожилая женщина с травмами госпитализирована.

Авария произошла в понедельник, 3 августа, в Советском районе города. Примерно в половине седьмого вечера 38-летний водитель ехал за рулем иномарки "Hyundai Tucson" по Полесской улице. На регулируемом перекрестке он стал поворачивать на Лескова и в районе дома №10 сбил 70-летнюю женщину-пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зафиксировали 21 дорожно-транспортное происшествие. Пять из них - с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU