В день города Орла волонтеры раздадут жителям защитные маски

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:51:36+03:00

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В Орле на день города жителям раздадут защитные маски и перчатки. Хотя масштабных массовых мероприятий не запланировано, традиционный салют взмоет в небо над городом, и орловцев, решивших не сидеть дома, просят соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

О выделенных для орловцев защитных средствах рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира в Инстаграм. Глава региона попросил жителей надевать маски, ну а тем, у кого их не окажется, средства защиты дыхания выдадут волонтеры. По словам губернатора выделено 9000 масок.

Также Андрей Евгеньевич отметил, что организаторы обещали высокие залпы салюта, такие, что его будет видно из окон. И рекомендовал все-таки смотреть фейерверк дома.

Напомним, ограничения по COVID-19, в том числе и режим ношения масок, продлены в Орловской области до 31 августа 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU