«Дорога в школу»: неравнодушные орловцы могут помочь детям канцтоварами

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:52:29+03:00

В Орле стартовала ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В облцентре стартовала ежегодная благотворительная акция в поддержку малоимущих семей

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В Орле стартовала ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Поддержать мальчишек и девчонок из малоимущих семей может каждый неравнодушный.

Больше всего ребятам сейчас нужны портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие письменные принадлежности.

Желающие помочь могут принести их по адресу: улица Ленина, дом № 23, кабинет №2 (здание филармонии).

- Все пожертвованные школьные принадлежности будут переданы в малоимущие семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Продлится акция до 31 августа.

Уточнить информацию о том, как и чем можно помочь ребятам в новом учебном году можно узнать по телефону 8(4862) 76-17-41.

ИСТОЧНИК KP.RU