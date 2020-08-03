«Дорога в школу»: неравнодушные орловцы могут помочь детям канцтоварами
В Орле стартовала ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Поддержать мальчишек и девчонок из малоимущих семей может каждый неравнодушный.
Больше всего ребятам сейчас нужны портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие письменные принадлежности.
Желающие помочь могут принести их по адресу: улица Ленина, дом № 23, кабинет №2 (здание филармонии).
- Все пожертвованные школьные принадлежности будут переданы в малоимущие семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
Продлится акция до 31 августа.
Уточнить информацию о том, как и чем можно помочь ребятам в новом учебном году можно узнать по телефону 8(4862) 76-17-41.
ИСТОЧНИК KP.RU