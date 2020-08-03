В аварии на автодороге «Калуга-Орел» погибла 41-летняя женщина

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:26:07+03:00

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В субботу, 1 августа, на 179 км автодороги «Калуга-Орел» (Орловский район) произошло смертельное ДТП. Погибла 41-летняя женщина.

Авария случилась в 15:40 дня. 27-летний водитель за рулем «Лады Калины» ехал в направлении Калуги. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, а затем врезался в дерево. Машину практически полностью смяло.

Удар был такой силы, что пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Удар был такой силы, что пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте ДТП, еще до приезда скорой помощи.

- Позже за медицинской помощью в орловскую областную клиническую больницу обратился водитель. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU