2020-08-03T11:06:58+03:00
Общество

В Орле после ремонта в переулке Южном появился «тротуар в никуда»

На дорогу потратили 24 миллиона рублей, но жители Железнодорожного района остались недовольны
Наталья Меркулова
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В Орле после ремонта в переулке Южном появился «тротуар в никуда». Фото: региональное отделение ОНФВ Орле после ремонта в переулке Южном появился «тротуар в никуда». Фото: региональное отделение ОНФ
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В Орле после ремонта дороги в переулке Южном (Железнодорожный район) появился «тротуар в никуда». Пройдя по нему 800 метров, пешеходы убираются в решетку пешеходного ограждения и оказываются в тупике.

Напомним, городская администрация заявила о том, что работы на объекте закончены, еще 29 июля. О нареканиях к подрядчику при этом не сообщалось.

На ремонт дороги в переулке Южном потратили более 24 млн рублей. Согласно муниципальному контракту здесь должны были заменить дорожное полотно, установить новые бордюры, тротуары и пешеходные ограждения.

Работы шли три месяца, одна их результат вызвал широкий общественный резонанс. Сначала нарекания орловцев вызвали ливневки, которые установили выше нужного уровня, теперь в центре внимания тротуары.

- Каким образом была сделана проектно-сметная документация, не ясно. Мы просим администрацию Орла разобраться в данной ситуации, – рассказал Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

Напомним, это уже не первый случай с проблемным ремонтом. Жесткую критику общественности вызвала работа подрядчика на улице Розы Люксембург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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