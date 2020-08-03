В орловском селе едва не сгорел дом на две семьи
В субботу, 1 августа, в селе Тельчье Мценского района вспыхнул пожар. Огонь охватил внутренние помещения жилого дома, разделенного на две семьи.
Хозяева сообщили о происшествии в службу спасения по телефону «101» в районе пяти часов вечера. К этому времени из окон одной из квартир уже шел густой черный дым. Возникла угроза распространения огня на весь дом.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам 10-й пожарно-спасательной части удалось спасти от пожара вторую квартиру и затушили пламя. Помогали им бороться с огнем и добровольцы.
- В результате пожара выгорела комната на площади 9 кв. м., остальные помещения одной из квартир закопчены по всей площади. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара неисправность электропроводки, размер ущерба устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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