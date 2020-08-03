Орловские пожарные помогли ребенку выбраться из пластиковой игрушки

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:57:30+03:00

Четырехлетний малыш надел ее на голову, а снять уже не смог

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Орловские пожарные продолжают приходить на помощь жителям региона в самых разных ситуациях. В субботу, 1 августа, они вызволяли из «плена» четырехлетнего малыша во Мценске.

Происшествие случилось в доме на улице Кузьмина. Ребенок играл в пластиковой игрушкой и тайком от родителей одел ее себе на голову. Правда, снять ее не смог ни он сам, ни подоспевшие на выручку мама с папой. Перепуганная тем, что малыш может пострадать, семья обратилась за помощью к сотрудникам 10-й пожарно-спасательной части.

- В 14.34 пожарные выехали на выручку ребенку. Пожарные успешно справились с задачей и малыш был освобожден из «пластикового плена», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Специалисты ведомства напоминают родителям: будьте бдительны и не забывайте о безопасности выбирая игрушки для своих детей и не оставляйте их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU