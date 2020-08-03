Орловские пожарные помогли ребенку выбраться из пластиковой игрушки
Орловские пожарные продолжают приходить на помощь жителям региона в самых разных ситуациях. В субботу, 1 августа, они вызволяли из «плена» четырехлетнего малыша во Мценске.
Происшествие случилось в доме на улице Кузьмина. Ребенок играл в пластиковой игрушкой и тайком от родителей одел ее себе на голову. Правда, снять ее не смог ни он сам, ни подоспевшие на выручку мама с папой. Перепуганная тем, что малыш может пострадать, семья обратилась за помощью к сотрудникам 10-й пожарно-спасательной части.
- В 14.34 пожарные выехали на выручку ребенку. Пожарные успешно справились с задачей и малыш был освобожден из «пластикового плена», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Специалисты ведомства напоминают родителям: будьте бдительны и не забывайте о безопасности выбирая игрушки для своих детей и не оставляйте их без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU