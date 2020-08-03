2020-08-03T09:40:16+03:00
Общество

В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»

Снимки охватывают последние 40 лет празднования Дня города
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне Дня города и освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков в областной столице состоится открытие фотовыставки «Солдатское поле». Снимки с более чем сороколетней историей представит орловский фотограф Леонид Тучнин.

На выставке будут представлены фотографии из авторского архива, охватившего период с конца 70-х годов до настоящего времени. Разместится она в Военно-историческом музее.

- Открытие выставки запланировано на три часа дня 4 августа. Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой посещение музея возможно только при соблюдении масочного режима и в группах не более 5 человек одновременно, - сообщает Туристский информационный центр Орловской области.

Напомним, недавно в музее после двухлетнего перерыва возобновил работу зал локальных войн с редкими экспонатами и фотоснимками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению суда
На Карачевском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 августа
В Орле временно ограничат движение на трех мостах через Оку
В Орле прошел митинг в честь 77-й годовщины освобождения города
«Дорога в школу»: неравнодушные орловцы могут помочь детям канцтоварами
В аварии на автодороге «Калуга-Орел» погибла 41-летняя женщина
В Орле после ремонта в переулке Южном появился «тротуар в никуда»
Под Орлом водитель «Хэндэ» погиб, съехав с дороги в реку
В орловском селе едва не сгорел дом на две семьи
Орловские пожарные помогли ребенку выбраться из пластиковой игрушки
Торги по поиску подрядчика на реконструкцию Красного моста Орла приостановлены из-за жалобы
В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»
Во Мценске задержали орловца с конвертом марихуаны
Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до 31 августа
В первую рабочую неделю августа в Орел вернется жара
Первый мобильный технопарк "Кванториум" презентовали в Орле
На Карачевской в Орле ранним утром пожарные тушили горящий дом
На орловской дороге легковая иномарка оказалась в кювете
Орловцам грозят штрафы за ложные звонки в МЧС
С 3 августа пополнять проездные орловцы смогут только безналично
Жителю Орла грозит наказание за коробку с марихуаной
Глава орловского депздрава получил представление от прокурора
В Орле на время закроют движение из-за открытия моста Дружбы
Андрей Клычков посетил Новодеревеньковский район