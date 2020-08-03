В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:40:16+03:00

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Накануне Дня города и освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков в областной столице состоится открытие фотовыставки «Солдатское поле». Снимки с более чем сороколетней историей представит орловский фотограф Леонид Тучнин.

На выставке будут представлены фотографии из авторского архива, охватившего период с конца 70-х годов до настоящего времени. Разместится она в Военно-историческом музее.

- Открытие выставки запланировано на три часа дня 4 августа. Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой посещение музея возможно только при соблюдении масочного режима и в группах не более 5 человек одновременно, - сообщает Туристский информационный центр Орловской области.

Напомним, недавно в музее после двухлетнего перерыва возобновил работу зал локальных войн с редкими экспонатами и фотоснимками.

ИСТОЧНИК KP.RU