В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»
Накануне Дня города и освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков в областной столице состоится открытие фотовыставки «Солдатское поле». Снимки с более чем сороколетней историей представит орловский фотограф Леонид Тучнин.
На выставке будут представлены фотографии из авторского архива, охватившего период с конца 70-х годов до настоящего времени. Разместится она в Военно-историческом музее.
- Открытие выставки запланировано на три часа дня 4 августа. Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой посещение музея возможно только при соблюдении масочного режима и в группах не более 5 человек одновременно, - сообщает Туристский информационный центр Орловской области.
Напомним, недавно в музее после двухлетнего перерыва возобновил работу зал локальных войн с редкими экспонатами и фотоснимками.
ИСТОЧНИК KP.RU