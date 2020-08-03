2020-08-03T09:18:09+03:00
Происшествия

Во Мценске задержали орловца с конвертом марихуаны

Мужчина спокойно носил с собой наркотики, пока не попался полиции
Наталья Меркулова
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Во Мценске задержали орловца с конвертом марихуаныВо Мценске задержали орловца с конвертом марихуаныФото: Архив "КП"
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Во Мценске полицейские взяли с поличным 36-летнего мужчину, который хранил у себя наркотики. Опасные вещества орловец без особого стеснения носил с собой, прямо в кармане.

Сотрудники отделения наркоконтроля МО МВД России «Мценский» обратили внимание на подозрительного мужчину в ходе проведения оперативно-профилактической операции. При личном досмотре амчанина полицейские обнаружили при нем бумажный конверт и полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом.

Позже в исследования показали, что это марихуану массой 15,4 грамма.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - сообщили «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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