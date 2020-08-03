Во Мценске задержали орловца с конвертом марихуаны
Во Мценске полицейские взяли с поличным 36-летнего мужчину, который хранил у себя наркотики. Опасные вещества орловец без особого стеснения носил с собой, прямо в кармане.
Сотрудники отделения наркоконтроля МО МВД России «Мценский» обратили внимание на подозрительного мужчину в ходе проведения оперативно-профилактической операции. При личном досмотре амчанина полицейские обнаружили при нем бумажный конверт и полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом.
Позже в исследования показали, что это марихуану массой 15,4 грамма.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - сообщили «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU