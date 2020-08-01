В Орле на время закроют движение из-за открытия моста Дружбы

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 августа, в Орле состоится открытие отремонтированного моста Дружбы. Оно будет торжественным, из-за чего на время в городе запретят стоянку и движение на прилегающем участке.

Речь идет об отрезке дороги от улицы 3-й Курской до самого моста Дружбы и по улице Розы Люксембург от моста до улицы Гагарина. Здесь с 00.00 3 августа и 16.00 будет запрещена стоянка автомобилей.

С 14.00 до 16.00 по этим же участкам будет запрещено и движение транспортных средств, сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU