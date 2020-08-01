В Орле на время закроют движение из-за открытия моста Дружбы
В понедельник, 3 августа, в Орле состоится открытие отремонтированного моста Дружбы. Оно будет торжественным, из-за чего на время в городе запретят стоянку и движение на прилегающем участке.
Речь идет об отрезке дороги от улицы 3-й Курской до самого моста Дружбы и по улице Розы Люксембург от моста до улицы Гагарина. Здесь с 00.00 3 августа и 16.00 будет запрещена стоянка автомобилей.
С 14.00 до 16.00 по этим же участкам будет запрещено и движение транспортных средств, сообщает пресс-служба Администрации Орла.
Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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