2020-07-31T16:11:21+03:00
Общество

Бюджетные организации Орла задолжали за электричество почти 40 миллионов рублей

Сложная ситуация с оплатой счетов также складывается в четырех районах области
Наталья Меркулова
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Бюджетные организации Орла задолжали за электричество почти 40 миллионов рублейБюджетные организации Орла задолжали за электричество почти 40 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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30 июля в Орле прошло заседание региональной межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к зимнему периоду. Одной из ключевых озвученных проблем вновь стали долги за электричество.

По данным ООО «Орловский энергосбыт» на 30 июня, областная столица задолжала уже 39,8 млн рублей. Основной долг за бюджетными организациями и предприятиями. Непростая ситуация складывается и в ряде районов региона: в Верховском задолженность достигла 4 млн рублей, Залегощенском - 3,2 млн рублей, Малоархангельском 3,4 млн рублей и в Свердловском - 2,1 млн рублей.

- Мы рассчитываем, что муниципальные власти со всей ответственностью подойдут к ликвидации сложившихся задолженностей. Залог успешного прохождения осенне-зимнего периода - в своевременных ремонтных и профилактических работах на объектах электросетевых и генерирующих предприятий. Они финансируются из платежей за потребленную электроэнергию, а многомиллионные долги осложняют их проведение, - рассказал Юрий Лаштабега, директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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