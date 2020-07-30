2020-07-30T14:47:26+03:00
Происшествия

Орловчанка пригласила в гости подругу и осталась без дорогих украшений

Девушка забрала золото на 140 тысяч рублей и отнесла его в ломбард
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловчанка стащила у подруги золотые украшения на 140 тысяч рублей и отнесла его в ломбардОрловчанка стащила у подруги золотые украшения на 140 тысяч рублей и отнесла его в ломбардФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жительница Заводского района Орла осталась без дорогих украшений после очередного визита подруги. Заприметив тайник, гостья стащила золото на 140 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, хозяйка обратилась в полицию, еще не зная, кто причастен к краже. Однако вскоре подтвердилось, к делу приложила руку та самая 24-летняя приятельница. Украшения она в тот же день отнесла в ломбард.

- В настоящее время полицейские частично изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле закончили ремонт 32 дворов из 67 запланированных
До конца года в 18 районах Орловской области появятся новые ФАПы
Орловчанка пригласила в гости подругу и осталась без дорогих украшений
Орловский энергосбыт: с сентября при оплате электроэнергии через банки будет взиматься комиссия
Западный обход Орла и асфальт к Кривцовскому мемориалу: Андрей Клычков рассказал о строительстве дорог
Орловские активисты передали в Администрацию Президента петицию об остановке строительства полигона
В Орловской области пьяный конфликт обернулся убийством
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 30 июля
В Орле девушка на "Пежо" сбила пешехода
В Орле 30 июля жители нескольких улиц остались без света до вечера
Эксперт Сбербанка: количество киберпреступлений в России в 2020 году уже выросло на 85%
В Орле на Горького горел магазин
Посиделки в кафе с новым знакомым обернулись для жители Орла кражей
Орловские спасатели вывели из леса пожилого грибника
В Орле депутаты заксобрания проинспектировали ремонт дворов
СК разбирается, почему в Орле мужчина-инвалид вынужден жить на улице
МЧС: В Орловской области ожидается ухудшение погоды
На Раздольной улице Орла ограничат движение до середины осени
В Орле откроется картинная галерея