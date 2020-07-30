Орловчанка пригласила в гости подругу и осталась без дорогих украшений

30 Июль 2020 2020-07-30T14:47:26+03:00

Орловчанка стащила у подруги золотые украшения на 140 тысяч рублей и отнесла его в ломбард Фото: Архив "КП"

Девушка забрала золото на 140 тысяч рублей и отнесла его в ломбард

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Жительница Заводского района Орла осталась без дорогих украшений после очередного визита подруги. Заприметив тайник, гостья стащила золото на 140 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, хозяйка обратилась в полицию, еще не зная, кто причастен к краже. Однако вскоре подтвердилось, к делу приложила руку та самая 24-летняя приятельница. Украшения она в тот же день отнесла в ломбард.

- В настоящее время полицейские частично изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU