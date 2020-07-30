Орловский энергосбыт: с сентября при оплате электроэнергии через банки будет взиматься комиссия
С сентября 2020 года при оплате электроэнергии через банки или почту с потребителей будет взиматься комиссия. О грядущих изменениях жителей области проинформировал Орловский энергосбыт.
- Изменения связаны с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №1164 от 05.09.2019г. Согласно документу, не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности, - сообщает пресс-служба Орловского энергосбыта.
При этом банковские сотрудники или работники почты должны будут уведомить о комиссии. Оплатить коммуналку без лишних переплат можно через личный кабинет или сервис быстрой оплаты на официальном сайте энергосбыта, а также через приложение Вконтакте.
Комиссию банки и почта начнут взимать с 13 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU