Орловский энергосбыт: с сентября при оплате электроэнергии через банки будет взиматься комиссия

30 Июль 2020 2020-07-30T14:08:49+03:00

С сентября 2020 года при оплате электроэнергии через банки или почту с потребителей будет взиматься комиссия Фото: Архив "КП"

Такая мера связана с изменениями в постановлении Правительства РФ

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С сентября 2020 года при оплате электроэнергии через банки или почту с потребителей будет взиматься комиссия. О грядущих изменениях жителей области проинформировал Орловский энергосбыт.

- Изменения связаны с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №1164 от 05.09.2019г. Согласно документу, не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности, - сообщает пресс-служба Орловского энергосбыта.

При этом банковские сотрудники или работники почты должны будут уведомить о комиссии. Оплатить коммуналку без лишних переплат можно через личный кабинет или сервис быстрой оплаты на официальном сайте энергосбыта, а также через приложение Вконтакте.

Комиссию банки и почта начнут взимать с 13 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU