На Орловщине за полгода больше 250 человек стали жертвами телефонных мошенников
В Орловской области за прошедшие полгода больше 250 человек стали жертвами телефонных мошенников. Нередко орловцы попадаются на удочку аферистов и в интернете.
О криминогенной обстановке в области в минувшем полугодии речь шла в орловском УМВД, на заседании посвященном итогам работы полиции.
- Продолжает оказывать негативное влияние на состояние криминогенной обстановки деятельность мошенников, совершающих хищения денежных средств у граждан с использованием средств мобильной связи, а также посредством сети интернет, в том числе через онлайн сервисы. За 6 месяцев 2020 года совершено 254 телефонных мошенничества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
В целом же по области уровень преступности снизился, в сравнении с аналогичным периодом 2019-го года.
ИСТОЧНИК KP.RU