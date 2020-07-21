2020-07-21T09:59:37+03:00
Общество

На Орловщине за полгода больше 250 человек стали жертвами телефонных мошенников

Жители региона также нередко попадаются на удочку аферистов в интернете
Ольга СУПОНЕВА
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Телефонные мошенники не дремлютТелефонные мошенники не дремлютФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области за прошедшие полгода больше 250 человек стали жертвами телефонных мошенников. Нередко орловцы попадаются на удочку аферистов и в интернете.

О криминогенной обстановке в области в минувшем полугодии речь шла в орловском УМВД, на заседании посвященном итогам работы полиции.

- Продолжает оказывать негативное влияние на состояние криминогенной обстановки деятельность мошенников, совершающих хищения денежных средств у граждан с использованием средств мобильной связи, а также посредством сети интернет, в том числе через онлайн сервисы. За 6 месяцев 2020 года совершено 254 телефонных мошенничества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В целом же по области уровень преступности снизился, в сравнении с аналогичным периодом 2019-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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