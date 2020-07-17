2020-07-17T17:38:44+03:00
Общество

Житель Орла накопил штрафов ГИБДД на 600 тысяч рублей

У мужчины арестовали и изъяли его "Ауди"
Ольга СУПОНЕВА
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Житель Орла накопил штрафов ГИБДД на 618 тысяч рублей. Оплачивать свои долги он не хотел, приставам пришлось применять крайние меры.

Как выяснили приставы, у должника в собственности имеется автомобиль марки "Ауди". Правда орловец свою машину скрывал.Транспорт объявили в розыск, через какое-то время иномарку удалось найти. В счет долгов ее арестовали и изъяли у злостного неплательщика.

-Из-за неоплаченных вовремя штрафов теперь должнику придется помимо основного долга возместить дополнительные расходы, связанные с арестом автомобиля, а также заплатить исполнитель кий сбор в счет государства, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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