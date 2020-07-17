Житель Орла накопил штрафов ГИБДД на 600 тысяч рублей
Житель Орла накопил штрафов ГИБДД на 618 тысяч рублей. Оплачивать свои долги он не хотел, приставам пришлось применять крайние меры.
Как выяснили приставы, у должника в собственности имеется автомобиль марки "Ауди". Правда орловец свою машину скрывал.Транспорт объявили в розыск, через какое-то время иномарку удалось найти. В счет долгов ее арестовали и изъяли у злостного неплательщика.
-Из-за неоплаченных вовремя штрафов теперь должнику придется помимо основного долга возместить дополнительные расходы, связанные с арестом автомобиля, а также заплатить исполнитель кий сбор в счет государства, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU