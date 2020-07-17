Больше тысячи трехсот орловских школьников сдали ЕГЭ по истории и физике

17 Июль 2020 2020-07-17T16:40:58+03:00

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В Орловской области выпускники продолжают сдавать Единый госаэкзамен. Так, в начале недели больше 1300 школьников региона проверили свои силы в истории и физике.

Физику сдавали 624 человека. Выпускникам предстояло решить два блока заданий, всего 32 задачи. С собой - только калькулятор и линейка, на написание дано почти четыре часа. Минимальный балл для экзамена по физике - 36. Тем, кто сдавал историю - это 750 человек - дали на выполнение заданий также почти четыре часа. Юношам и девушкам предстояло справиться с 25 заданиями. Минимальный проходной балл по истории - 32.

- Экзамены проходили в 24 ППЭ на базе образовательных организаций, в одном пункте – на дому. Во всех пунктах приема экзаменов технические системы работали слаженно, процедуры передачи КИМ по сети Интернет и печати экзаменационных материалов в аудитории прошли без сбоев, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Результаты станут известны до 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU