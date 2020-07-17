2020-07-17T16:15:03+03:00
Общество

Сельская драма: орловец избил возлюбленную за нарушение запрета пить пиво

Теперь мужчина отправится в колонию и заплатит почти 80 тысяч рублей за лечение
Наталья Меркулова
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Орловец, избивший возлюбленную за нарушение запрета пить пиво, отправится в колониюОрловец, избивший возлюбленную за нарушение запрета пить пиво, отправится в колониюФото: Архив "КП"
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В одном из сел Покровского района Орловской области пиво стало поводом для жестокой семейной ссоры. Несколько лет пара жила вместе и все бы хорошо, если бы девушка не любила иногда выпить. Это нередко приводила к конфликтам между влюбленными.

Мужчина был недоволен тем, что его дама злоупотребляет спиртным и запрещал ей пить. Однажды они пошли вместе в магазин за покупками и тут девушка попросила пиво. Орловец сдержался, но строго запретил ей даже приближаться к бутылке.

Затем пара вернулась домой. Мужчина отправился к своей маме помогать по хозяйству. Девушка же недолго оставалась одна. Вернувшись через пару часов назад, бойфренд увидел ее в компании родственника и с бутылкой злополучного пива в руках. Началась ругань. В какой-то момент мужчина не выдержал и ударил сожительницу по лицу кулаком.

- Потерпевшая обратилась за медицинской помощью к врачам и написала заявление в полицию. Мужчина свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Его дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. В результате суд назначил орловцу два года лишения свободы в колонии общего режима и 76692 рублей за стационарное лечение женщины, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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