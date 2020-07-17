2020-07-17T15:37:38+03:00
Общество

Орловец поехал на пруд отдыхать, а вернулся домой избитый и без телефона

Мужчину избили приятели, а знакомая украла мобильник
Наталья Меркулова
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Орловец поехал на пруд отдыхать, а вернулся домой избитый и без телефонаОрловец поехал на пруд отдыхать, а вернулся домой избитый и без телефонаФото: Архив "КП"
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Орловец отправился с компанией на пруд в деревню Бунино Урицкого района. Сначала все было хорошо: купались, отдыхали, шутили. Однако в какой-то момент между приятелями возникла ссора, закончившаяся дракой.

Пока мужчины выясняли отношения, не растерялась и 37-летняя местная жительница. В открытую схватила чужой телефон и не вернула назад. Вскоре избитый и без мобильника орловец обратился в полицию.

- Со слов потерпевшего, мобильный телефон стоил 6 тысяч рублей. В настоящее время он изъят, назначено проведение экспертизы. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры процессуального принуждения. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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