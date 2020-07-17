Выходные 18-19 июля в Орле обещают быть теплыми и солнечными

17 Июль 2020 2020-07-17T14:32:39+03:00

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Грядущие выходные в Орле обещают быть теплыми и солнечными. Публикуем полный прогноз на грядущий уикенд 18-19 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 18 июля переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +13 в ночное время и +23 градуса днем. Ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 19 числа, возможна небольшая облачность, дождя не предвидится. Столбики термометров покажут +12 градусов в ночное время и достигнут отметок в +23 днем. Ветер сохранит направление и скорость, давление 746 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам будущая неделя будет умеренно теплой: с температурами в 20..23 градуса выше нуля, переменной облачностью и небольшими дождями.

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ИСТОЧНИК KP.RU