2020-07-17T14:32:39+03:00
Общество

Выходные 18-19 июля в Орле обещают быть теплыми и солнечными

Возможен небольшой дождь
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Выходные порадуют орловцев тепломВыходные порадуют орловцев тепломФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Грядущие выходные в Орле обещают быть теплыми и солнечными. Публикуем полный прогноз на грядущий уикенд 18-19 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 18 июля переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +13 в ночное время и +23 градуса днем. Ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 19 числа, возможна небольшая облачность, дождя не предвидится. Столбики термометров покажут +12 градусов в ночное время и достигнут отметок в +23 днем. Ветер сохранит направление и скорость, давление 746 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам будущая неделя будет умеренно теплой: с температурами в 20..23 градуса выше нуля, переменной облачностью и небольшими дождями.

Следите за прогнозом на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Орла накопил штрафов ГИБДД на 600 тысяч рублей
Больше тысячи трехсот орловских школьников сдали ЕГЭ по истории и физике
Сельская драма: орловец избил возлюбленную за нарушение запрета пить пиво
Орловец поехал на пруд отдыхать, а вернулся домой избитый и без телефона
В Орловской области СК возбудил два дела из-за фашистских злодеяний во время войны
Выходные 18-19 июля в Орле обещают быть теплыми и солнечными
В Орле снова объявлен особый противопожарный режим
Орловчанкам больше не придется самим оформлять СНИЛС на ребенка
В орловской многоэтажке из-за электросчетчика произошел пожар
В Орловской области разыскивают 32-летнего пропавшего мужчину
Жителей региона приглашают на конкурс «Ожившие герои Орловского края»
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 июля
Орловчанка хотела продать дачу через интернет и осталась без сбережений
К концу июля в Орловской области планируют на 70% закончить ремонт дорог
Упитанные и воспитанные: глава Орловского района раздает щенков
Под Орлом сгорела баня
В Орловской области откроются 42 Центра образования «Точки роста»
Двое орловцев, насмерть забившие знакомого, пойдут под суд