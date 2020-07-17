Орловчанкам больше не придется самим оформлять СНИЛС на ребенка

17 Июль 2020 2020-07-17T13:35:12+03:00

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Начиная с 15 июля в Орловской области мамы начнут получать СНИЛС на детей автоматически. Его номер Пенсионный фонд самостоятельно пришлет в личный кабинет мамы на сайте Госуслуг.

Документ оформят после появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, нужно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. Сервис будет доступен только тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.

- За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля 2020 года, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5300 детей. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители, - сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда России.

ИСТОЧНИК KP.RU