В орловской многоэтажке из-за электросчетчика произошел пожар

17 Июль 2020 2020-07-17T13:10:54+03:00

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В четверг, 16 июля, в многоквартирном жилом доме на Бульваре Победы в Советском районе Орла произошел пожар. На одном из этажей вспыхнул электрический счетчик.

Инцидент произошел ранним утром в районе пяти часов. К месту происшествия прибыли семь сотрудников 1-ой и 3-ей пожарно-спасательных частей.

- В результате пожара электросчетчик выгорел на площади 1,5 кв.м. На лестничной площадке в подъезде закопчены стены и потолок на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины возгорания и размер ущерба, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU