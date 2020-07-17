В Орловской области разыскивают 32-летнего пропавшего мужчину

17 Июль 2020 2020-07-17T12:55:40+03:00

Уже почти месяц полицейские пытаются его найти, но пока безуспешно

Изменить размер текста: A A

21 июля из Хомутовская ЦРБ Курской области ушел и не вернулся 32-летний Николай Николаевич Смолин, уроженец деревни Скорятино Тамбовской области. Уже почти месяц полицейские пытаются его найти, но пока безуспешно.

Есть возможность, что мужчина находится сейчас на территории Орловской области. Всех, кто видел или возможно знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону дежурной части Хомутовского пункта полиции 8(47137)2-12-02.

- Приметы пропавшего следующие: на вид 32 года, рост 180 см, вес 86 кг, лицо круглое, волос светлый средней длины. В момент исчезновения был одет в брюки цвета хаки, футболку светлого цвета, носки черного цвета и тапки резиновые темного цвета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU