Жителей региона приглашают на конкурс «Ожившие герои Орловского края»
На Орловщине продолжается конкурс творческих работ «Ожившие герои Орловского края». Жители региона могут блеснуть талантами, поделившись своим видением литературных персонажей.
На конкурсе можно представить рисунки в любой технике, объемные фигуры, коллажи и аппликации. Работу нужно будет отсканировать или сфотографировать, разместить на одной из своих страниц в соцсетях с хештегом #конкурсоткрытыймир2020, а также продублировать фото на электронную почту: openworldtour@mail.ru.
- Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. Приз зрительских симпатий вручается участнику, чья работа получит наибольшее количество лайков в соцсетях, - рассказали в Литературном музее Тургенева.
Желающие принять участие в конкурсе, должны успеть разместить свою творческую работу до 1 августа. Трех победителей ждут ценные призы.
Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: (4862) 76-15-00.
ИСТОЧНИК KP.RU