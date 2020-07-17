Жителей региона приглашают на конкурс «Ожившие герои Орловского края»

17 Июль 2020 2020-07-17T12:36:53+03:00

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На Орловщине продолжается конкурс творческих работ «Ожившие герои Орловского края». Жители региона могут блеснуть талантами, поделившись своим видением литературных персонажей.

На конкурсе можно представить рисунки в любой технике, объемные фигуры, коллажи и аппликации. Работу нужно будет отсканировать или сфотографировать, разместить на одной из своих страниц в соцсетях с хештегом #конкурсоткрытыймир2020, а также продублировать фото на электронную почту: openworldtour@mail.ru.

- Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. Приз зрительских симпатий вручается участнику, чья работа получит наибольшее количество лайков в соцсетях, - рассказали в Литературном музее Тургенева.

Желающие принять участие в конкурсе, должны успеть разместить свою творческую работу до 1 августа. Трех победителей ждут ценные призы.

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: (4862) 76-15-00.

ИСТОЧНИК KP.RU