Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 июля

17 Июль 2020 2020-07-17T12:15:12+03:00

Рассказываем о том, сколько человек заразилось COVID-19 в каждом из районов области

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В Орловской области число заболевших коронавирусом на 17 июля 2020 года составило 5240 человек. Рассказываем, какова география распространения заболевания по региону.

Обновленную карту представил региональный оперштаб. Картина несколько изменилась. На первом месте по числу инфицированных город Орел - 2542 заболевших, а на второе "выбился" Орловский район - 573 человека заболело, Мценск и Мценский район теперь на третьем месте - 559 случаев. Далее Ливны и Ливенский район - 230 заразившихся, Болховский - 127, Дмитровский - 112 , Урицкий - 111.

Районы, где от пятидесяти до сотни заболевших: Новодеревеньковский - 95, Хотынецкий - 91, районе, Новосильский - 80, Свердловский - 74, Верховский - 72, Комской - 70, Шаблыкинский - 59, Покровский - 58, Знаменский - 57, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.

Районы, где менее пятидесяти заболевших: Должанский - 46, Троснянский, Колпнянский и Залегощенский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21 и Краснозоренский - 18.

Рассказал оперштаб и о ситуации у регионов-соседей Орловщины. В Тульской области более 7,7 тысяч заболевших, в Калужской более 6,8 тысяч, более 6,9 тысяч, в Курской более 5,7 тысяч. Меньше в Липецкой - 4,3 тысячи человек заболело.

Отметим, что это данные за весь период. Выздоровело в Орловской области 3815 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU