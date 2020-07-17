Орловчанка хотела продать дачу через интернет и осталась сбережений

17 Июль 2020 2020-07-17T11:44:27+03:00

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В Орле пенсионерка решила продать дачу и разместила объявление на рекламном сайте. Вскоре позвонили «покупатели». 65-летняя женщина обрадовалась скорому решению вопроса, даже не подозревая, что общается с мошенниками.

Неизвестные сказали, что готовы купить ее дом и даже внесут предоплату, чтобы она не рассматривала другие предложения. Лично встретиться покупатели не согласились, сославшись на то, что едут из другого города. Зато дали подробную инструкцию, что нужно сделать, чтобы они смогли перечислить задаток.

Доверчивая пенсионерка пошла в банк, сделала все. Однако спустя какое-то время поняла, что осталась без последних сбережений. Мошенники списали с ее счета 170 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление личностей злоумышленников, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU