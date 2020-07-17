2020-07-17T11:21:27+03:00
Общество

К концу июля в Орловской области планируют на 70% закончить ремонт дорог

Денис Блохин отчитался губернатору о благоустройстве территорий в регионе
Наталья Меркулова
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Денис Блохин отчитался губернатору о благоустройстве территорий в регионеДенис Блохин отчитался губернатору о благоустройстве территорий в регионеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 16 июля, на совещании губернатора с главами муниципальных образований речь зашла о текущем благоустройстве территорий, ремонте дорог и строительных работах в Орловской области. С отчетом выступил руководитель Департамента строительства Денис Блохин.

Напомнил, в 2020 году в регионе запланировано благоустроено 176 дворовых и 35 общественных территорий, а также 226 участков дорог.

По словам Дениса Блохина, сейчас время работы ведутся уже в 155 дворах, на 33 общественных территориях (на пяти уже завершены) и на 191 участке дорог (на 105 ремонт закончен).

- К концу июля планируется завершить 70% работ по ремонту объектов дорожного строительства и 80% - по благоустройству дворовых и общественных территорий, - пояснил руководитель департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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