Упитанные и воспитанные: глава Орловского района раздает щенков

17 Июль 2020 2020-07-17T10:15:26+03:00

Такими беззащитными были пятеро щенят еще пару месяцев назад Фото: Соцсети

Несколько месяцев назад Юрий Парахин спас малышей из мусорного бака, теперь они подросли и готовы радовать новых хозяев [видео]

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Глава Орловского района раздает щенков. Беспомощных малышей еще в мае Юрий Парахин спас их мусорного бака, теперь собачки подросли и готовы радовать новых хозяев.

История спасения четвероногих появилась в мае в официальном аккаунте главы района.

- Пять щенков, писк которых еле доносился со дна мусорного бака, были по счастливой случайности найдены мной пару дней назад....кто-то очень «постарался»: крепко завязал узлом несколько плотных мусорных мешков в которых они лежали и швырнул на дно мусорного бака! Я рад, что мне удалось их спасти, - написал тогда Парахин.

Малыши ищут новый домФото: скриншот с видео

Малышей выходили. Теперь пятеро щенят - Марс, Пятнышко, Ботаник, Леди и Геркулес - подросли, самостоятельно едят и готовы переехать в новый дом. Щенки привиты по возрасту и обработаны, желающим завести питомца их привезут в любой район города и области.

По всем вопросам можно позвонить по номеру: 8910302484, Анастасия.

Упитанные и воспитанные: глава Орловского района раздает спасенных им щенят.

ИСТОЧНИК KP.RU