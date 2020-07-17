Упитанные и воспитанные: глава Орловского района раздает щенков
Глава Орловского района раздает щенков. Беспомощных малышей еще в мае Юрий Парахин спас их мусорного бака, теперь собачки подросли и готовы радовать новых хозяев.
История спасения четвероногих появилась в мае в официальном аккаунте главы района.
- Пять щенков, писк которых еле доносился со дна мусорного бака, были по счастливой случайности найдены мной пару дней назад....кто-то очень «постарался»: крепко завязал узлом несколько плотных мусорных мешков в которых они лежали и швырнул на дно мусорного бака! Я рад, что мне удалось их спасти, - написал тогда Парахин.
Малыши ищут новый домФото: скриншот с видео
Малышей выходили. Теперь пятеро щенят - Марс, Пятнышко, Ботаник, Леди и Геркулес - подросли, самостоятельно едят и готовы переехать в новый дом. Щенки привиты по возрасту и обработаны, желающим завести питомца их привезут в любой район города и области.
По всем вопросам можно позвонить по номеру: 8910302484, Анастасия.
Упитанные и воспитанные: глава Орловского района раздает спасенных им щенят.
ИСТОЧНИК KP.RU