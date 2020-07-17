Под Орлом сгорела баня
Под Орлом в пожаре сгорела баня. ЧП случилось в деревне Платоново Орловского района.
Спасателям сообщили о возгорании ранним утром, на часах еще не было и пяти. Пожарные прибыли на место, где помимо бани полыхала еще и хозяйственная постройка.
- В результате пожара выгорели пристроенная к бане хозяйственная постройка и помещение деревянной бани. На месте работали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части, всего 6 человек личного состава, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, никто не пострадал при происшествии. Почему случился пожар - устанавливается.
Всего же за сутки на Орловщине спасатели выезжали 10 раз на разные происшествия, из них 6 - на борьбу с пламенем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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