Под Орлом сгорела баня

17 Июль 2020 2020-07-17T09:43:39+03:00

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших

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Под Орлом в пожаре сгорела баня. ЧП случилось в деревне Платоново Орловского района.

Спасателям сообщили о возгорании ранним утром, на часах еще не было и пяти. Пожарные прибыли на место, где помимо бани полыхала еще и хозяйственная постройка.

- В результате пожара выгорели пристроенная к бане хозяйственная постройка и помещение деревянной бани. На месте работали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части, всего 6 человек личного состава, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, никто не пострадал при происшествии. Почему случился пожар - устанавливается.

Всего же за сутки на Орловщине спасатели выезжали 10 раз на разные происшествия, из них 6 - на борьбу с пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU