2020-07-17T09:32:07+03:00
Общество

В Орловской области откроются 42 Центра образования «Точки роста»

Учреждения откроют свои двери одновременно со школами 1 сентября
Наталья Меркулова
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1 сентября в Орловской области откроются 42 Центра образования «Точки роста»1 сентября в Орловской области откроются 42 Центра образования «Точки роста»Фото: Архив "КП"
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В Орловской области началась подготовка к новому учебному году. В четверг, 16 июля, на совещании с главами муниципальных образований эта тема стала одной из главных.

В некоторых школах уже завершаются ремонтные работы. В порядок привели спортзалы в Карловской школе (Колпнянский район) и Алябьевской школе (Мценский район). На 90% завершен ремонт спортзала в Шатиловском лицее и Судбищенской школе (Новодеревеньковский район). Кроме того, запланирован капитальный ремонт 9 школ.

Одним из самых важных событий станет открытие в этом году 42 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в 24 районах Орловской области. Свои двери для школьников они откроют уже 1 сентября.

- В Центрах будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, - подчеркнула Татьяна Крымова, руководитель регионального Департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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