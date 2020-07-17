2020-07-17T09:05:32+03:00
Происшествия

Двое орловцев, насмерть забившие знакомого, пойдут под суд

Изрядно подвыпив, парни забрались в чужой дом, но хозяин попытался дать отпор
Наталья Меркулова
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Двое орловцев, насмерть забившие знакомого возле его дома, пойдут под судДвое орловцев, насмерть забившие знакомого возле его дома, пойдут под судФото: Архив "КП"
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В Орле будут судить двух 28-летний мужчин, досмерти забивших своего знакомого прямо возле его дома. Трагедия произошла 28 декабря 2019 года.

Изрядно подвыпив, молодые люди приехали в Северный район города и забрались в чужой дом. Однако в это время хозяин был на месте. В итоге вскоре компания оказалась на улице, где и началась ссора. Через какое-то время нежданные гости напали на мужчину и начали его бить. От полученных травм тот скончался.

- Расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли каждого молодые люди обвиняются в совершении преступлений по статьям 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища), 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений) и 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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