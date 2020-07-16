2020-07-16T17:21:40+03:00
Происшествия

Орловец, находящийся в федеральном розыске, попался на краже

Росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину в одном из городских торговых центров
Ольга СУПОНЕВА
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Росгвардейцы задержали орловца, находящегося в федеральном розыскеРосгвардейцы задержали орловца, находящегося в федеральном розыскеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле пойманный на краже мужчина оказался в находящимся в федеральном розыске. 37-летнего орловца задержали росгвардейцы в одном из городских торговых центров.

Инцидент произошел на Карачевской улице. Работники магазина Вызвали внемедомственную охрану, когда заподозрили одного из покупателей в похищении товара. Силовики прибыли на место для проверки.

- При проверке личности подозреваемого было установлено, что он находится в федеральном розыске за преступление по ст. 139 ук рф (нарушение неприкосновенности жилища). Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя в отдел полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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