Орловец, находящийся в федеральном розыске, попался на краже
В Орле пойманный на краже мужчина оказался в находящимся в федеральном розыске. 37-летнего орловца задержали росгвардейцы в одном из городских торговых центров.
Инцидент произошел на Карачевской улице. Работники магазина Вызвали внемедомственную охрану, когда заподозрили одного из покупателей в похищении товара. Силовики прибыли на место для проверки.
- При проверке личности подозреваемого было установлено, что он находится в федеральном розыске за преступление по ст. 139 ук рф (нарушение неприкосновенности жилища). Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя в отдел полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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