2020-07-16T17:02:29+03:00
Общество

На орловца возбудили дело за нецензурную брань в адрес полицейского

Инцидент произошел в Сквере танкистов в Железнодорожном районе города
Наталья Меркулова
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На орловца возбудили дело за нецензурную брань в адрес полицейскогоНа орловца возбудили дело за нецензурную брань в адрес полицейскогоФото: Архив "КП"
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Следственный комитет возбудил на орловца уголовное дело за оскорбление представителя власти. 47-летний мужчина устроил дебош в Сквере танкистов в Железнодорожном районе города.

Полицейский, находившийся в это время при исполнении своих должностных обязанностей, требовал от орловца остановиться, а в ответ услышал грубую нецензурную брань.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела по статье 319 УК РФ продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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