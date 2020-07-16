2020-07-16T16:42:54+03:00
Общество

На Васильевской улице Орла до середины сентября закроют движение

На участке от 1-й Посадской до Соляного переулка
Ольга СУПОНЕВА
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По Васильевской улице в Орле закроют движение до середины сентябряПо Васильевской улице в Орле закроют движение до середины сентябряФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле еще на одной улице будет закрыто движение почти на два месяца. Речь идет об участке дороги на Васильевской.

Закроют часть дороги - от 1-й Посадской до Соляного переулка - уже с 8.00 20 июля.

- Будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Васильевской. Движение будет организовано по схеме: улица Васильевская — улица Садово-Пушкарная — Карачевская — 1-я Посадская, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Неудобства автолюбителям придется пережидать из-за замены участка газопровода.

Вновь откроют дорогу 11 сентября в 17.00 (по плану).

ИСТОЧНИК KP.RU

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