На Васильевской улице Орла до середины сентября закроют движение
В Орле еще на одной улице будет закрыто движение почти на два месяца. Речь идет об участке дороги на Васильевской.
Закроют часть дороги - от 1-й Посадской до Соляного переулка - уже с 8.00 20 июля.
- Будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Васильевской. Движение будет организовано по схеме: улица Васильевская — улица Садово-Пушкарная — Карачевская — 1-я Посадская, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Неудобства автолюбителям придется пережидать из-за замены участка газопровода.
Вновь откроют дорогу 11 сентября в 17.00 (по плану).
ИСТОЧНИК KP.RU
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