Орловцы массово жалуются на повторное списание денег за проезд

16 Июль 2020 2020-07-16T16:21:22+03:00

Инструкция: куда звонить и к кому обращаться, если вам пришли сразу несколько смс-оповещений

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июля, многие жители Орла стали получать сразу по несколько смс-оповещение о списании с банковской карты оплаты за проезд. Причем некоторым сообщения приходили по три и даже по пять раз.

Напомним, похожая ситуация была в декабре прошлого года. В Региональном информационном центре это объяснили ходом технических работ на транспортном сервере. Как оказалось, сообщения просто запоздали: поездку человек совершил несколько дней назад, а оповещение только пришло.

В сегодняшней ситуации каждый, у кого возникла подобная проблема, можно разобраться на сайте РИЦа. Здесь есть специальный сервис "Кабинет пассажира", позволяющий отслеживать все списание за проезд по карте с указанием номера маршрута, даты и времени оплаты.

Кроме того, если у вас остались вопросы можете задать их специалистам РИЦ по телефону 8-800-450-10-27, а также +7-930-777-01-57.

ИСТОЧНИК KP.RU