2020-07-16T15:58:15+03:00
Звезды

В Орле появится сквер барда Евгения Аграновича

Имя известного земляка решили увековечить на территории Железнодорожного района
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июля, на сессии горсовета депутаты поддержали инициативу общественных организаций и присвоить одному из скверов в Орле имя известного поэта-барда Евгения Аграновича.

Расположится именной сквер в Железнодорожном районе города. Теперь территория напротив дома № 2 на улице 4-я Курская (с нечетной стороны) будет назваться «сквер им. поэта Аграновича». Об этом сообщает пресс-служба орловского городского совета народных депутатов.

Напомним, 1 июля в Орле презентовали монографию Марины Петуховой «Вечный огонь», посвященную жизни и творчеству поэта. Благодаря кропотливой работе исследователя, читатели могут послушать произведения известного композитора с помощью QR-код на обложке.

ЗНАЙ!

Евгений Данилович Агранович (1918—2010) —кинодраматург, сценарист, поэт, бард. Родился в Орле, участник Великой Отечественной войны, был сотрудником фронтовой газеты «Бей врага».

В 1948 году окончил литературный институт имени Горького. Сценарист игровых и анимационных фильмов, автор текстов песен. Широкой публике известен по легендарным песням из фильмов «Офицеры» и «Ошибка резидента».

Евгений Агранович ушел из жизни 29 января 2010 года в Москве. Похоронен на 42-м участке Востряковского кладбища столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец, находящийся в федеральном розыске, попался на краже
На орловца возбудили дело за нецензурную брань в адрес полицейского
На Васильевской улице Орла до середины сентября закроют движение
Орловцы массово жалуются на повторное списание денег за проезд
В Орле появится сквер барда Евгения Аграновича
У орловчанки на прогулке украли банковскую карту из сумки
В Орле тему объединения должности мэра и сити-менеджера вынесут на публичные слушания
В ближайшие годы в Орле запланировано открытие четырех детских садов
В военно-историческом музее Орла возобновил работу Зал локальных войн
В Орловской области подвели первые итоги ЕГЭ-2020
В Мценском районе сгорел внедорожник
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
Депутаты горсовета Орла в первом чтении одобрили объединение должностей мэра и сити-менеджера
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 16 июля
Духом не падаю: телеоператору из Орла, борещемуся с раком, нужна помощь
В Орловской области мотоциклист сбил женщину и скрылся с места аварии
Орловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего региона
В Орле на Рощинской сгорел автомобиль
Дело о смертельной потасовке водителей на трассе под Орлом рассмотрят в суде
В орловском УМВД озвучили подробности дела о черных риелторах