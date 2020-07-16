В Орле появится сквер барда Евгения Аграновича

16 Июль 2020 2020-07-16T15:58:15+03:00

Имя известного земляка решили увековечить на территории Железнодорожного района

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Сегодня, 16 июля, на сессии горсовета депутаты поддержали инициативу общественных организаций и присвоить одному из скверов в Орле имя известного поэта-барда Евгения Аграновича.

Расположится именной сквер в Железнодорожном районе города. Теперь территория напротив дома № 2 на улице 4-я Курская (с нечетной стороны) будет назваться «сквер им. поэта Аграновича». Об этом сообщает пресс-служба орловского городского совета народных депутатов.

Напомним, 1 июля в Орле презентовали монографию Марины Петуховой «Вечный огонь», посвященную жизни и творчеству поэта. Благодаря кропотливой работе исследователя, читатели могут послушать произведения известного композитора с помощью QR-код на обложке.

ЗНАЙ!

Евгений Данилович Агранович (1918—2010) —кинодраматург, сценарист, поэт, бард. Родился в Орле, участник Великой Отечественной войны, был сотрудником фронтовой газеты «Бей врага».

В 1948 году окончил литературный институт имени Горького. Сценарист игровых и анимационных фильмов, автор текстов песен. Широкой публике известен по легендарным песням из фильмов «Офицеры» и «Ошибка резидента».

Евгений Агранович ушел из жизни 29 января 2010 года в Москве. Похоронен на 42-м участке Востряковского кладбища столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU