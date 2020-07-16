У орловчанки на прогулке украли банковскую карту из сумки

16 Июль 2020 2020-07-16T15:56:39+03:00

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Жительница Орла лишилась своей банковской карты на прогулке. Платежное средство было похищено, а в последствии и обналичено, из ее сумки.

37-летняя женщина увидела смс о том, что с ее счета списано 17 тысяч рублей. Тогда-то он и увидела, что пропала карта. Ничего не оставалось делать как идти в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и оперативники взялись за розыск возможного вора. Через некоторое время им удалось найти похитителя.

Как оказалось, карту из сумки орловчанки вытащил ее же знакомый, ранее судимый 41-летний мужчина. Они вместе гуляли и тот украл карту. При этом пин-код был написан на самом платежном средстве, поэтому орловцу не составило труда снять деньги. Вину свою он отрицать не стал, сейчас ведется следствие.

- Полиция предупреждает: никогда не храните пин-код вместе с банковской картой, а также не передавайте платежные устройства другим лицам. Если Вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, незамедлительно обратитесь в банк и заблокируйте ее, - напоминают жителям региона в УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU