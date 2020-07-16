2020-07-16T15:30:28+03:00
Общество

В Орле тему объединения должности мэра и сити-менеджера вынесут на публичные слушания

Жители города могут внести свои предложения до 7 августа
Наталья Меркулова
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В Орле объединение должности мэра и сити-менеджера вынесут на публичные слушанияВ Орле объединение должности мэра и сити-менеджера вынесут на публичные слушанияФото: Архив "КП"
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Орловцев призывают высказать свое мнение по вопросу объединения должности мэра и сити-менеджера. Напомним, сегодня, 16 июля, соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты горсовета.

Ранее с инициативой объединения должностей и нового порядка назначения руководства города Орла выступил губернатор Андрей Клычков. Именно он внес проект закона на заседание комитета по местному управлению в облсовете еще в середине июля 2020 года.

- Согласно внесенному предложению глава города избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кроме того, устанавливается, что глава муниципального образования возглавляет местную администрацию. В свою очередь, председатель горсовета, избирается горсоветом из своего состава тайным голосованием на первом заседании, - сообщили «КП» в пресс-службе городского совета народных депутатов.

До 7 июля жители города могут внести свои предложения в рамках публичных слушаний по электронной почте gorsowet@orel.ru. Сами слушания состоятся 11 августа в 16 часов в малом зале администрации города (Пролетарская гора, дом 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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