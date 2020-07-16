В военно-историческом музее Орла возобновил работу Зал локальных войн

В Орловском военно-историческом музее возобновил работу Зал локальных войн. Фото: Сергей Широков

В этом году исполняется 15 лет со дня открытия Зала локальных войн в Орловском военно-историческом музее. Накануне памятного события экспозиция возобновляет работу после двухлетнего перерыва.

За это время количество экспонатов в обновленном зале увеличилось вдвое. Хотя зал Локальных войн считается в музее самый маленьким (80 квадратных метров), в нем находиться более половины всех вещественных экспонатов.

Среди них предметы из 28 стран и двух регионов России, где происходили военные конфликты и в которых сражались орловские бойцы.

- В экспозиции представлено более 200 персональных фотографий наших земляков и более 450 групповых. Кроме того, в ней представлена форма, награды, документы, личные вещи живых и погибших участников локальных войн и миротворческих операций. Впервые за 15 лет, с момента получения, показана коллекция современного оружия, - рассказывает Сергей Широков, руководитель музея.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой посещение музея возможно только при соблюдении масочного режима и в группах не более 5 человек одновременно.