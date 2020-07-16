2020-07-16T13:33:18+03:00
Общество

В Орловской области подвели первые итоги ЕГЭ-2020

Татьяна Крымова: «Переход на дистанционное обучение и эпидситуация не повлияли на качество подготовки»
Наталья Меркулова
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В Орловской области подвели первые итоги ЕГЭ-2020В Орловской области подвели первые итоги ЕГЭ-2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 15 июля, государственная экзаменационная комиссия Орловской области подвела первые итоги сдачи ЕГЭ-2020. Специалисты уже утвердили результаты по литературе, информатике и ИКТ, географии. Их в этом году сдавали 3 июля.

Как сообщает региональный Центр оценки качества образования, по географии все участники экзамена получили положительные результаты. Максимальные 87 баллов набрал Владимир Девиченко, выпускник лицея №32 города Орла.

Хорошие результаты показали и ребята, стававшие литературу. Третья часть из них получили более 80 баллов. Кроме того, 15 выпускников набрали все 100 баллов, справившись со всеми заданиями.

Кроме того, каждый пятый участник экзаменов по информатике набрал более 80 баллов. Четыре выпускника получили максимальные баллы.

- Итоги первых экзаменов показывают, что переход на дистанционное обучение и эпидемиологическая ситуация не повлияли на качество образовательной подготовки обучающихся. Положительная динамика результатов свидетельствует об их росте, - прокомментировала первые результаты Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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