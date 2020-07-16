В Мценском районе сгорел внедорожник

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки сгорело два автомобиля. Один из них в самом Орле, другой - во Мценском районе.

О том, что разгорелся пожар в деревне Глазуново под Мценском сигнал спасателям поступил в начале первого часа сегодняшней ночи, с 15 на 16 июля. Пожарные прибыли на место происшествия. Как оказалось, пламя охватило внедорожник марки "Нива Шевроле".

- В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6м.кв. Пострадавших нет, причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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